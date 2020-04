Conférence de presse du Gouvernement sur le Covid-19

Le Gouvernement jurassien a fait le point sur la situation liée au coronavirus dans la région. Trois ministres, trois médecins et le commandant de la police jurassienne ont tenu une conférence de presse pour évoquer l’évolution de la crise sanitaire et expliquer l’adaptation du dispositif cantonal en vue de la reprise partielle et échelonnée des activités. La conférence était à suivre ci-dessous dans une vidéo proposée par l’Etat jurassien.

Les mesures mises en place et annoncées lors de cette conférence de presse sont à retrouver ici.