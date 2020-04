La Fromagerie des Franches-Montagnes a trouvé son rythme de croisière

Voilà un peu plus d’un an que la Fromagerie des Franches-Montagnes a ouvert ses portes au Noirmont. La nouvelle installation rachetée par la coopérative laitière MIBA devait permettre d’augmenter la production de fromage, et absorber environ 15 mille litres de lait chaque jour. Après une période de rodage, la fromagerie a pu être utilisée dans sa pleine mesure. Mais selon Christophe Eggenschwiller, le président du conseil d’administration, les objectifs ont été un peu en deçà des attentes, avec 3 millions de litres de lait transformés, sur 4 millions de litres sous contrat avec les producteurs.