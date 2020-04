Bonne année 2019 pour Basel Area

Une année 2019 satisfaisante pour Basel Area. L’organisation d’encouragement de l’innovation et de promotion économique du Jura et des deux Bâle a enregistré l’an dernier l’implantation de 30 nouvelles entreprises, soit 12 d’Europe, 9 d’Amérique, 5 d’Asie et 4 de Suisse. Basel Area a aussi soutenu la fondation de 62 nouvelles startups. Environ 500 emplois devraient être créés dans les trois à cinq prochaines années. Le secteur des technologies médicales s’est considérablement renforcé. /rch-comm