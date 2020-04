Privés de scène, mais pas de studio

Ils ne peuvent pas monter sur scène cette semaine à cause de la crise sanitaire, mais peu importe : ils proposent une version audiovisuelle de leur spectacle. Les étudiants de l’Ecole de Culture Générale en option social-théâtre et SAE musique enregistrent actuellement leur production intitulée « Le Mur », inspirée de l’œuvre musicale des Pink Floyd. Ce projet devenu inédit rassemble une trentaine d’élèves et neuf musiciens. Dans un deuxième temps, des images viendront embellir la production audio. Le tout devrait être prêt cet été. /rch

Les explications de Camille Rebetez, professeur de théâtre à l’ECG :