Boécourt-La Caquerelle sur le bas-côté

La course de côte motos Boécourt-La Caquerelle doit aussi se résigner. Suite à la décision mercredi du Conseil fédéral d’interdire les événements de plus de 1'000 personnes jusqu’à fin août, le comité de la course a communiqué sa décision d’annuler l’événement du 4 et 5 juillet.

Le comité explique que la venue des pilotes étrangers n’est pas garantie et que les dispositions exigées par les autorités n’auraient certainement pas pu être respectées. Il explique aussi qu’il aurait été mal vu de vouloir maintenir la course alors que la fête du village de Boécourt est annulée.

La prochaine édition se tiendra normalement en 2021, les dates ne sont pas encore fixées. /lbe+comm