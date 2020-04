L’interdiction de faire du feu en forêt levée dans le Jura

Les restrictions de feu en forêt, en pâturage boisé et à proximité sont levées dans le canton du Jura. Au regard des pluies de ces derniers jours et des températures plus basses, les autorités indiquent jeudi que le degré de danger d’incendie de forêt est passé du niveau 4 (fort) au niveau 3 (marqué) dans les districts de Delémont et de Porrentruy. Aux Franches-Montagnes, il a été abaissé du niveau 3 à 2 (limité). La population est toutefois appelée à faire usage de la plus grande prudence et à respecter les différentes règles de précaution, en évitant par exemple les feux de loisirs à même le sol.

Le canton souligne que le répit apporté par les récentes pluies pourrait être de courte durée. Il n’est pas exclu que de nouvelles restrictions soient ainsi annoncées prochainement. /comm-alr