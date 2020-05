Un incendie à Bourrignon. Deux bâtiments situés le long de la route principale ont été la proie des flammes, samedi en fin de journée. Il s’agit de deux habitations, dont une qui était vraisemblablement en rénovation. La police cantonale a reçu l’alarme peu après 19h, et est intervenue sur place. Les pompiers du SIS Haut-Plateau ont été alertés, et ont appelé en renfort le CRISD et le SIS 6-12. Au total, c’est près de 80 hommes et 15 véhicules qui ont été mobilisés. Le feu a été maîtrisé vers 22h, mais pas complètement éteint. Comme l’explique le chef d’intervention, Claude Girardin, le travail des pompiers pourrait donc durer jusqu’à dimanche en fin de journée. Aucun blessé n’est heureusement à déplorer, mais une ambulance a été envoyée sur place pour prendre en charge une personne en état de choc. Du côté de la police, dix personnes ont été mobilisées, notamment des membres de la police judiciaire. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du sinistre. /nbe