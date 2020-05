Un calendrier virtuel de l’entraide

Le but de cette démarche est de faire connaître les différents groupes qui existent en Suisse romande et au Tessin et de mettre en lumière la variété des thématiques et les multiples facettes de l’entraide. Il existe en Suisse plus de 2'800 groupes et plus de 230 sujets dans le domaine du social et de la santé mental et somatique.

La Fondation Info-Entraide Suisse regroupe sept régions de Suisse latine et dix-neuf organismes actifs dans l’entraide. Elle les accompagne dans certaines démarches, notamment pour animer des groupes.

Ces dernières années l’entraide a beaucoup évolué en Suisse. L’antenne neuchâteloise et celle de Bienne ont d’ailleurs été renforcées en début d’année. Et une antenne a vu le jour dans le Jura, à Delémont. /sma