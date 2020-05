« L’Appel du 4 mai reflète les valeurs que défendent les Verts »

De son côté, le groupe socialiste au Parlement jurassien a déposé plusieurs interventions pour gérer au mieux les effets de la crise du coronavirus et repenser la société jurassienne. Loïc Dobler demande au travers d'une motion la tenue d’Etats généraux de l’économie, de l’action sociale et de la santé. L’élu de Glovelier souhaite aussi dans une autre intervention que le Gouvernement, en tant qu’actionnaire, fasse des propositions à la BNS pour que celle-ci adapte ses investissements financiers de manière plus responsable. Enfin, Murielle Macchi-Berdat a déposé une motion pour la mise en place d’un plan de relance destiné à favoriser l’écologie responsable et à créer de l’emploi pour sortir durablement de la crise.