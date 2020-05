Les bibliothèques du Jura préparent leur réouverture

Les bibliothèques du canton du Jura vont progressivement rouvrir leurs portes dès lundi. Elles se sont coordonnées pour la mise en place des mesures sanitaires permettant la reprise de l'activité. Les salles de lecture resteront fermées et les animations sont toujours suspendues jusqu’à nouvel avis. Les nouvelles modalités quant aux horaires, au prêt et à la consultation seront indiquées sur les sites internet des différentes institutions. Les bibliothèques d’école ouvriront plus tard, mais elles continuent d’assurer l’accès au livre via des services mis spécialement en place en cette période de pandémie. /comm-rch