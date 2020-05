Les fitness préparent la reprise

Place à la remise en forme dans le Jura. Les fitness rouvrent leurs portes lundi après une fermeture de sept semaines imposée par la lutte contre le coronavirus. Ils devront respecter les mesures sanitaires dictées par l’Office fédéral de la santé publique et cela nécessite parfois une logistique conséquente.

C’est notamment le cas pour Romain Brucker, qui gère une salle de sport à Delémont. Ses coaches veilleront à ce que les clients respectent une distanciation de deux mètres et désinfectent leurs machines de musculation avant et après utilisation. Les vestiaires ne seront pas accessibles. Et l'établissement qui a une capacité d’accueil de 200 personnes par heure va réduire l’ouverture à 30 membres toutes les soixante minutes. Ces derniers n’auront droit qu’à une heure d’activité et devront réserver leur créneau via une application mobile. /emu