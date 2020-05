Table couvre-toi repart grâce à la solidarité jurassienne

Table couvre-toi reprend ses activités à Delémont et Porrentruy. Les deux centres jurassiens vont à nouveau distribuer des aliments sauvés aux personnes dans le besoin dès mercredi après huit semaines d’interruption à cause du coronavirus. Des aménagements ont dû être faits pour respecter les mesures de précaution. Les bénéficiaires devront notamment venir seul et à intervalle régulier chercher les denrées qui seront préparées à l’avance dans des sacs papier.



L’association a aussi dû rajeunir son équipe de bénévoles qui est composée majoritairement de personnes à risque. En plus de l’aide de Caritas, elle enregistre également le soutien d’une vingtaine d’intérims, selon la responsable de Table couvre-toi pour le Jura, Sonja Eberhardt.