Une monnaie locale pour relancer l’économie jurassienne ?

La monnaie locale comme outil pour soutenir l'économie réelle dans le Jura après le passage du covid-19. Géraldine Beuchat a récemment déposé une motion au Parlement. Plusieurs projets similaires ont échoué ces dernières années dans la région et notamment à Delémont. Mais la députée PCSI de Glovelier mise sur un concept à l’échelle du canton et estime qu’il pourrait s’agir du bon moment afin de relancer l’économie jurassienne autrement après la crise du coronavirus. Elle entend ainsi soutenir le commerce de proximité en encourageant les liens entre producteurs, commerçants et consommateurs. Géraldine Beuchat mise aussi sur la forte identité jurassienne pour créer un modèle durable. /emu