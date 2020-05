Des aménagement éphémères sur l'avenue de la Gare

Le quartier de la Gare à Delémont pourrait changer de visage dès l'été 2020. Dans le cadre du projet « Centre-ville Plus », mis sur pied par un comité de pilotage et un groupe d’accompagnement citoyen, des aménagements éphémères vont être mis en place. L’installation de mobilier éphémère et l’adaptation du régime de circulation pourraient être mis en place pendant l'été, pour une année test. Cela s’effectuerait sur un tronçon de l’avenue de la Gare, entre le giratoire de la Molière et la rue de l’Avenir. Si l’essai se révèle fructueux, des autorisations définitives pourraient être demandées pour poursuivre le projet au-delà d’une année, avant le réaménagement définitif planifié en 2023-24. Un projet qui a pour but de renforcer l’attractivité commerciale et l’animation sur l’avenue de la Gare.





Espaces de rencontre et de détente

De nouveaux îlots de mobilier sont prévus le long de l’avenue, parfois avec un élément isolé, parfois avec un groupe d’éléments permettant de créer des espaces de rencontre et de détente. Ces îlots ont été définis sur la base des résultats de l’atelier participatif « Centre-ville Plus » de novembre 2019 qui avait réuni environ 40 personnes. L’idée est d’installer des assises et des bacs avec des plantes ou un arbre. Pour les parties qui se trouveront le long de la route actuelle, des planchers en bois sont prévus. En parallèle, le tronçon concerné deviendra une zone de rencontre, soit une rue à vitesse modérée limitée à 20km/h. Cette solution présente de nombreux avantages, selon la Municipalité : réduction du bruit, meilleure sécurité pour les usagers et espace public plus convivial. Une expertise de mobilité a été effectuée par un bureau spécialisé afin de s’assurer que les mesures de sécurité soient bien respectées pour les différents usagers. Le Canton a donné un préavis favorable au projet.

La zone de rencontre test est déposée publiquement dans le Journal officiel du 6 mai 2020, durant 30 jours. Les plans peuvent être consultés au guichet du Service UETP, à la route de Bâle 1, sur rendez-vous jusqu’au 8 mai 2020 et selon les horaires d’ouverture habituels dès le 11 mai 2020. /comm-cto