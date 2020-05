Coincé par une frontière… helvético-suisse !

La scène peut prêter à sourire, mais elle n’est finalement pas drôle. Alors que les restaurants et les bars pourront rouvrir leurs portes lundi, le motel Noirval, à Lucelle, va laisser la clé sous le paillasson. L’établissement se trouve bien en territoire jurassien, mais de l’autre côté de la douane avec la France. Il subit donc plein fouet la fermeture des frontières à cause du coronavirus. Explications et entretien avec le gérant Lucien Fankhauser (à écouter ci-dessous) :