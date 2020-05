Haute-Sorne aux urnes le 21 juin

La votation importante prévue en mars à Haute-Sorne sera finalement organisée le 21 juin. Le maire de la commune, Jean-Bernard Vallat, l'a indiqué ce vendredi. La votation avait été annulée en raison de la pandémie de coronavirus. Les citoyens se prononceront en juin sur quatre objets, à savoir un crédit de 1'600'000 francs pour assainir et moderniser les installations du FC Bassecourt, un crédit de 2'150'000 francs qui doit permettre d’acquérir un bâtiment au milieu du village de Courfaivre pour l’accueil d’une antenne crèche/UAPE, une enveloppe de 1'300'000 destinée à l’assainissement du Centre de Culture et de Sport à Courfaivre et, enfin, une modification du règlement des constructions. /mle