Une voiture en feu entre Soyhières et Movelier

Une voiture a été la proie des flammes samedi sur la route entre Soyhières et Movelier. L’incident est survenu vers midi. Les quatre occupants, dont deux enfants, ont commencé à être incommodés par une odeur de fumée à environ 2km du village de Movelier. Peu de temps après, ils ont remarqué un dégagement de fumée et des flammes provenant du capot. La conductrice a aussitôt stoppé son véhicule et tout le monde l’a quitté pour se mettre à l’abri. La voiture a alors pris feu. Elle a été totalement détruite malgré l’intervention des sapeurs-pompiers du SIS Haut-Plateau. Une partie du talus herbeux a été endommagé par les flammes. La cause de l’incendie n’est pas encore déterminée. Personne n’a été blessé.

Une patrouille de la police cantonale s’est rendue sur les lieux pour le constat. La route a été fermée durant environ trois heures. /comm-alr