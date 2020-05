Un conducteur a perdu la maîtrise de son véhicule vendredi soir, sur la route entre Chevenez et Courtedoux. Il a dérapé pendant une manœuvre de dépassement, dévalé un talus, fait un tonneau et fini sa course sur le toit. Le conducteur a été légèrement blessé et a pu sortir lui-même de l’habitacle. La circulation a pu être rétablie après deux heures environ. /comm-vja