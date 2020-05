Projet de drive-in dans le Jura

L’avenir du grand-écran en temps de pandémie dépend peut-être de la voiture. Incertain quant à une réouverture cet été des salles de cinéma, le complexe Cinemont à Delémont a annoncé lundi avoir lancé une collecte de fonds. Le but : créer un ciné drive durant le mois de juillet prochain. Le concept consiste à regarder un film depuis son véhicule. Les organisateurs estiment que la manifestation coûtera plus de 70'000 francs. Ils espèrent en couvrir une partie par des billets en prévente et la recherche de partenaires durant ce mois de mai.

Cinemont assure que les mesures sanitaires liées à l’épidémie de Covid-19 seront respectées, chacun étant confiné dans son propre véhicule. /comm-gtr