Une pollution aux hydrocarbures en Ajoie

Les pompiers ont dû intervenir suite à une pollution aux hydrocarbures mardi en Ajoie. Le SIS Basse-Allaine a mobilisé six hommes et trois véhicules après une alarme survenue vers 17h. La pollution s’est étalée sur 700 mètres sur la route entre Montignez et Lugnez. La police, le Service des ponts et chaussées, ainsi qu’une entreprise de nettoyage se sont rendus sur place. L'opération a duré environ 1h30, selon le SIS Basse-Allaine qui a assuré la circulation. La fuite des hydrocarbures est d’origine inconnue pour l’instant, mais elle ne présente pas de risque pour l’environnement. /emu