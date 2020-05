Les vols en baisse dans le Jura

La criminalité reste stable dans le canton du Jura. C’est ce qui ressort des chiffres mensuels relevés par la police jurassienne. Ils ont été publiés jeudi. Les forces de l’ordre ont recensé 99 plaignants et lésés sur le mois d’avril, contre 103 en mars. Les dommages à la propriété, les lésions corporelles simples et les vols de véhicules sont restés stables. Aucun vol à la tire ou par astuce n’a été enregistré en avril, alors qu’un brigandage et une agression ont été recensés. La tendance des vols dans les commerces, magasins et habitations est à la baisse. /comm-msc