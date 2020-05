Piscines : qui se jettera à l'eau ?

L’été approche, et une question brûle les lèvres : faut-il ouvrir les piscines ? Si certaines infrastructures se tâtent encore, la volonté d’accueillir les baigneurs est bien présente. Afin d’accompagner ses membres sur le chemin de la réouverture, l’Association des piscines romandes et tessinoises publie un guide qui contient plusieurs recommandations. On y parle des douches et vestiaires, des files d'attente à l'entrée, de l'espacement sur les pelouses ou encore du nombre de personnes par bassin. Le vice-président de l’association, Marco Fernandez, explique pourquoi avoir publié un tel document :