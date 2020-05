Un personnage fantasque s’empare du Musée jurassien d’art et d’histoire à Delémont. Lionel O’Radiguet est mis en valeur dès samedi dans l’exposition « Un druide breton à St-Ursanne ». Elle est à voir jusqu’au 10 janvier et s’inscrit dans le cadre des festivités du 1’400e anniversaire de la mort de saint Ursanne.





L’amour de St-Ursanne

Breton aux origines irlandaises, Lionel O’Radiguet est tombé amoureux de la cité médiévale. Il s’y est établi vers 1900 et y a vécu une quarantaine d’années avant d’y mourir. Il n’a cessé de mettre en valeur la ville et sa collégiale, que ce soit au travers d’articles ou de peintures. Il en est même certainement le premier promoteur touristique, selon Nathalie Fleury. « Il a écrit des fake news pour mettre le focus sur St-Ursanne, relate la directrice et conservatrice du Musée jurassien d’art et d’histoire. Il ira même jusqu’à créer des bains thermaux. Il organisera aussi un concours international de pêche de truite ».