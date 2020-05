Une alarme au lieu d’une grève

Pour le groupe jurassien de la Grève du Climat, « il est primordial que l’urgente transformation écologique de la société soit aussi une transformation sociale » dans cette période de retour à la normale. Il appelle à « lutter pour une sortie des énergies fossiles aussi vite que possible, dans le respect de la justice climatique » et à « unir nos forces pour construire ensemble le monde de demain : un monde plus juste, écologique, solidaire et démocratique ». /jpi-msc