Clap de fin pour l’école de Damvant

L’école de Damvant va fermer ses portes et n’accueillera plus d’élèves à partir de la rentrée d’août. La commission scolaire du cercle de Haute-Ajoie – en accord avec les conseils communaux concernés – a décidé de regrouper les classes 1P et 2P à Fahy. D’une part, une chute des effectifs en classe enfantine est constatée. D’autre part, la vétusté et les conditions sanitaires du bâtiment de Damvant ne permettent plus de tenir l’enseignement décemment. Par ailleurs, le village de Damvant ne compte à ce jour plus aucun élève dans le cercle scolaire. Cette fermeture intervient cinq ans après celle de l'école de Réclère.

Pour le maire de Haute-Ajoie, Michel Baconat, la fermeture est logique, même si la décision ne se fait pas de gaité de cœur :