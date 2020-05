Concours lancé pour la Biennale de visarte.jura

La XVIIIe Biennale de visarte.jura se prépare malgré la crise du covid-19. Le concours qui concerne les artistes du Jura, du Jura bernois et de Bienne a été ouvert, selon un communiqué publié ce mardi. Le jury qui choisira les artistes et qui décernera le prix François-Lachat sera présidé par le célèbre mécène Léonard Gianadda. Les candidatures peuvent être déposées jusqu’au 24 juin. La Biennale de visarte.jura aura pour titre « Jura intime ». La forme, les dates exactes et le lieu de la traditionnelle exposition seront annoncés début juillet, une fois que les conditions sanitaires liées au coronavirus seront précisées. /comm-fco