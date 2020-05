« L’impact financier se fera surtout sentir sur le long terme »

Les forêts jurassiennes devront s'habituer à vivre sans le hêtre. L’essence est fortement affaiblie dans la région à cause du manque d'eau. En 2019, près de 100'000 mètres cubes de hêtres ont dépéri. A terme, l'essence pourrait disparaître du paysage forestier dans les décénies à venir. Quelles sont les raisons de ce dépérissement soudain, et quelles seront les conséquences pour la région et à quoi ressembleront les forêts jurassiennes de demain ? Une enquête de Thomas Nagy :