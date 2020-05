Le trafic ferroviaire perturbé entre Delémont et Bâle

La ligne ferroviaire est restreinte entre Zwingen et Laufon. Les CFF indiquent mardi matin que des travaux exceptionnels sont menés sur le tronçon entre Delémont et Bâle. Il faut s’attendre à des retards et des suppressions jusqu’à 10h au moins. Des bus de remplacement circulent notamment entre Delémont et Zwingen. /comm-alr