Des poules à domicile

Prendre soin d’une nouvelle compagne à plumes et avoir des œufs frais à portée de main : depuis le début du semi-confinement lié au Covid-19, beaucoup de Jurassiennes et de Jurassiens se laissent tenter par l’élevage de poules. La famille Scheurer, à Develier, en vend depuis quelques semaines à des particuliers, qui se pressent toujours plus nombreux. Carole Oulevay en a fait partie, et a accueilli trois volatiles dans son jardin, à Porrentruy. Comme elle l’explique, elle a souhaité se lancer lorsqu’elle a constaté que beaucoup de personnes en élevaient sans forcément avoir de ferme, mais aussi en zone résidentielle dans leur jardin. L’enseignante souhaitait également offrir une belle vie aux oiseaux : « en général, les poules pondeuses sont abattues quand elles deviennent un peu moins productives, à partir de 18 mois ». Carole Oulevay prévoit de les garder six à sept ans, soit l’espérance de vie habituelle du gallinacé.





Déclic lors du semi-confinement

Avant de se lancer, l’éleveuse amateure a dû convaincre ses proches, et notamment son compagnon. L’approvisionnement en œufs a bien sûr été un argument, particulièrement en cette période où l’on craint parfois la pénurie. Mais ce qui a achevé de décider l’entourage de Carole, c’est à nouveau la discussion avec d’autres propriétaires de poules, qui lui ont communiqué leur enthousiasme.

La Bruntrutaine a donc acheté trois poules, qui sont rapidement devenues pour elle de véritables animaux de compagnie. Fermeture des commerces oblige, elle a aménagé un poulailler provisoire, mais espère pouvoir l’améliorer prochainement pour le confort de ses poules. /nbe