Des bracelets de montre solidaires face à la crise sanitaire

Un bracelet de montre « Swiss Made » en clin d’œil à votre pays, celui de vos racines ou de votre cœur, et qui revêt une portée solidaire en cette période de crise. C’est le concept lancé par le spécialiste du bracelet caoutchouc I-Unique dont les produits sont fabriqués à Boécourt au sein de l’entreprise Isoswiss Watchparts. Actuellement, vous pouvez déjà personnaliser votre bracelet aux noms et couleurs de la Suisse, des Etats-Unis, Italie, Allemagne, France, Espagne, Royaume-Uni, Hong-Kong ou encore Singapour, et la liste s’étendra à 60 pays à raison d’une nouvelle nation par jour. Les bénéfices de ces ventes seront destinés à l’achat de masques de protection qui seront redistribués à des entreprises jurassiennes et acteurs médicaux de la région. Un geste qui se veut comme un prolongement de la solidarité populaire exprimée envers le personnel soignant du monde entier. Cette édition limitée sera d’ailleurs ornée de la mention « Stay Safe », traduisez « Restez en sécurité » ou « en bonne santé ». /comm+jpi