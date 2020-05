Le Conseil communal de Beurnevésin peut à nouveau siéger

Après un mois de pause forcée, le Conseil communal de Beurnevésin peut enfin reprendre du service. Depuis la disparition du maire Daniel Egloff le 17 avril dernier, l’exécutif de la commune ajoulote n’atteignait plus le quorum pour prétendre au droit de siéger, fait plutôt rare. En effet, l’un des conseillers, Mario Fracheboud, a démissionné en février dernier et n’est pas encore remplacé tandis qu’un second, Sylvain Calame, était jusqu’à présent en arrêt. Le retour de ce dernier permet donc au Conseil communal d’atteindre à nouveau le quorum pour siéger. /comm+jpi