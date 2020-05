Reprise des chantiers à Delémont

Pose d'un revêtement phono-absorbant à la route de la Communance

La route de la Communance Est sera elle aussi en travaux depuis la fin du mois de mai. Un revêtement phono-absorbant sera posé, pour respecter les exigences du cadastre du bruit. Pendant 4 semaines, des travaux préparatoires consisteront au remplacement de certains pavés de bord et à des assainissements ponctuels d’anciennes fouilles. La circulation et les accès seront toujours garantis. Par contre, pour permettre la mise en place des différentes couches de revêtements, la circulation sera interdite dès le matin du 24 juin et durant deux ou trois jours, sous réserve des conditions météorologiques. Les accès aux parkings pour les habitants et visiteurs ne seront plus possibles. Pour les accès aux entreprises, aux commerces et au restaurant, il faut également s’attendre à des périodes de plusieurs heures sans accès via la route de la Communance.