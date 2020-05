Une saison apicole qui promet de bonnes tartines

Le printemps ensoleillé nous promet prochainement du bon miel sur nos tartines ! La récolte est prometteuse selon les apiculteurs alors que ce mercredi 20 mai est estampillé journée mondiale des abeilles et pollinisateurs. « C’est essentiellement dû à la bonne météo avec un mois de mars très chaud et sans pluie ce qui a permis de développer des colonies fortes et une floraison abondante. Plusieurs plantes ont pu fleurir à la même période, ce mélange va donner un très bel arôme », explique la Jurassienne Sonia Burri-Schmassmann, présidente de la Société Romande d'Apiculture.





Pas d'effet semi-confinement



Une belle surprise puisque la sonnette d'alarme a été tirée à maintes reprises ces dernières années pour alerter sur la disparition des abeilles et insectes, notamment en raison de l’utilisation de pesticides. Faut-il y voir un effet positif du « répit » que se serait offert la nature durant la période de semi-confinement ? « Non, aucun rapport, tranche l’apicultrice de Soyhières. Les personnes en semi-confinement en ont plutôt profité pour se rendre dans la nature. On aurait donc presque pensé le contraire, mais les abeilles ne sont pas trop sensibles à cette activité humaine. Oui il y a un impact sur la qualité de l’air, mais là encore les ruches ne sont pas en zone urbaine ou industrialisées ».