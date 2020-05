Moutier-Prévôté affiche sa satisfaction

Le comité Moutier-Prévôté fait sienne la désormais célèbre déclaration du conseiller fédéral Alain Berset à propos du déconfinement. Il faudra revoter sur l'avenir cantonal de la ville de Moutier, « aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire ». Le camp antiséparatiste a accueilli positivement les décisions prises lors de la séance de la Tripartite le 19 mai dernier. C'est ce qu'il a indiqué vendredi dans un communiqué qui se concentre essentiellement sur la date du prochain scrutin. Moutier-Prévôté juge qu'il est opportun de retourner aux urnes en février 2021, et non pas en 2020 comme le souhaitaient les autonomistes. « La date est assez proche pour satisfaire la demande pressante des milieux séparatistes et assez lointaine pour permettre d’effectuer les contrôles nécessaires », estime-t-il. S'agissant des nouvelles mesures préconisées en aval de la votation, le comité évoque une « mise sous tutelle » des autorités municipales de Moutier. Enfin, Moutier-Prévôté s'interroge sur la décision de la Tripartite d'élaborer un seul et unique message au corps électoral élaboré par la Confédération, le Conseil-exécutif bernois et le Conseil municipal. Une idée qui promet de belles discussions selon lui... /comm-oza