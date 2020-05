Un livre-jeu aux couleurs de la région

« Le Jura aux 100 détails » pour divertir les petits comme les grands. Ce livre-jeu a été réalisé par Wanda Brahier dans le cadre de son travail de maturité. Cette Ajoulote de 21 ans est étudiante à l’Ecole de commerce à Porrentruy et a réalisé cet ouvrage entièrement elle-même, de la conception à la commercialisation. Il se compose d’énigmes, de défis et fait appel à un certain sens de l’observation en se promenant dans le Jura culturel, légendaire et historique. On y traverse différents lieux et époques. Les paysages y ont leur importance et sont typiquement régionaux. Ce travail a permis à Wanda Brahier de mêler plusieurs de ses passions: l'histoire, le dessin et l'écriture. Il lui a d'ailleurs donné l'envie de réaliser d'autres livres.