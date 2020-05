Les batraciens bientôt en sécurité entre Coeuve et Damphreux

Les batraciens pourront bientôt traverser sereinement la route entre Coeuve et Damphreux. Des travaux pour aménager un crapauduc débutent lundi matin et vont durer jusqu’au mois de novembre. Sur 500 mètres, sept passages vont être creusés sous la chaussée afin que les crapauds, tritons et autres grenouilles puissent effectuer leur migration en toute sécurité sur ce site d’importance nationale pour la protection des batraciens. Le coût de cet ouvrage, 700'000 francs, est financé à hauteur de 60% par la Confédération. Jusqu’à présent, des barrières mobiles étaient posées le long de la route au printemps pour prélever quotidiennement les batraciens qui voulaient traverser la route. L’opération durait six semaines, mais le retour des batraciens, plus étendus sur la durée, ne peut pas être protégé de la même manière en raison des coûts en personnel.