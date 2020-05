Une nouvelle convention avec la destination touristique Jura & Trois-Lacs

Les cantons du Jura, de Berne et de Neuchâtel compte renouveler leur coopération en matière de promotion touristique. Ils souhaitent reformuler une convention intercantonale, qui les lie également à l’Association Jura & Trois Lacs, pour une période allant de 2020 à 2023. Le Parlement jurassien sera prochainement appelé à se prononcer sur l'octroi d'un crédit d’engagement pour le financement de cet accord, selon un communiqué publié par le canton du Jura lundi. La participation du Jura s’élève à 285'207 francs par année, soit 1'140'828 francs pour la période 2020-2023.

Mettre en avant des produits touristiques en particulier

La promotion de la destination touristique Jura & Trois-Lacs est réalisée au travers de différentes actions, notamment l’accueil de voyages de presse, la communication et l’offre de prestations sur internet et les réseaux sociaux, ou encore la présence à des foires et autres salons. L’Association Jura & Trois-Lacs s’est attelée jusqu’à présent à faire connaître la destination aux niveaux national et international. Au moyen de sa nouvelle stratégie, elle souhaite désormais mettre en avant des produits touristiques en particulier, afin de motiver et d’inciter les visiteurs à venir dans la région. /comm-cto