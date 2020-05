Les portes d’un élevage de cervidés sectionnées par des malfrats

A l’heure actuelle, neuf de ses biches, cerfs et daims ne sont toujours pas revenus et se promènent encore dans la nature. Si François Gerber a bon espoir de les retrouver car « ces animaux qui vivent en parc ont l’instinct d’y revenir », il a avertit la police qui effectue désormais des rondes occasionnelles. Et se posent un tas de questions, lui qui dit n’avoir jamais reçu de menaces. « Ça peut être n’importe qui. Quelqu’un que je connais, ou qui vient de loin. De la jalousie ou du vandalisme contre les parcs d’animaux par des antispécistes. Mais on n’a aucune piste », reconnaît l’éleveur de Bressaucourt.







La police enquête et n'exclut aucune piste



La police cantonale ne dispose, pour l’instant, pas d’autres réponses et n’exclut « aucune piste » dans son enquête selon l’adjudant Daniel Affolter en charge de la communication. François Gerber n’a pas encore subi de pertes financières, mais il réfléchit sérieusement à investir dans un système de sécurité. « Ce sont des frais en plus. On n’est déjà pas beaucoup de producteurs alors s’il faut déjà se battre au bout de trois ans d’exploitation, ça deviendra compliqué », regrette-t-il. Le Jura compte deux autres éleveurs de cervidés, à Corban et aux Bois. Ces derniers avouent n’avoir encore jamais été victimes de telles infractions. Des faits similaires se sont en revanche déjà produits dans d'autres cantons. /jpi