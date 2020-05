Les discothèques jurassiennes restent dans la nuit

Il sera à nouveau possible de se déhancher sur la piste de danse d’une discothèque dès le 6 juin en Suisse. Mais ce ne sera pas le cas dans le Jura. Les établissements de la région ne rouvriront pas leurs portes dans dix jours. Pourtant, le Conseil fédéral a annoncé mercredi qu’ils pouvaient reprendre leurs activités. Cette autorisation s’accompagne de trois conditions : pas plus de 300 personnes dans la discothèque, listes de présence pour chaque soirée d’ouverture et fermeture de l’établissement à minuit. C’est cette dernière mesure qui ne passe pas du tout dans la région.





L’incompréhension règne

« Fermer une discothèque à minuit alors que certaines ouvrent à cette heure, c’est un peu ridicule », s’exclame Franco Vinciguerra, le patron du Stage Club à Delémont. Le son de cloche est le même à Porrentruy pour le gérant de l’Atlantide Dogan Sirimsi : « Je ne comprends pas la décision, c’est inimaginable ». Les deux hommes n’envisagent pas non plus d’adapter les horaires d’ouverture. « Je n’en vois pas l’intérêt. On va en discothèque après être allé au restaurant. Et ce serait une concurrence pour les bars de la ville », détaille Dogan Sirimsi. La saison n’est pas propice à une ouverture précoce, selon Franco Vinciguerra. Il estime que le beau temps n’incite pas à se rendre en discothèque en début de soirée. Il faudra donc encore patienter avant de pouvoir se déhancher sur la piste de danse d’une discothèque jurassienne. /msc