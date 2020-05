De la musique toute la nuit… et plus encore

C’est un défi aussi fou que généreux que s’apprête à relever DJ Danoki. Le Jurassien tentera de battre le record du monde du plus long live set DJ à fin caritative, de dimanche à lundi, à l’Atlantide Club à Porrentruy. Ainsi, cet amateur de musique est appelé à « mixer » pendant plus de 31h, sans aucune interruption. Sa prestation sera retransmise sur les plateformes Youtube et Twitch. Chaque spectateur pourra faire un don à la Croix-Rouge pour aider les personnes durement frappées par la crise liée au coronavirus. Daniel Broquet, alias DJ Danoki, a préparé des dizaines de sons de différents styles qu’il proposera entre dimanche à midi et lundi à 19h.





Pas de public

En raison des restrictions dans la lutte contre le coronavirus, la tentative de record du monde du DJ jurassien se déroulera sans public sur place à Porrentruy. Daniel Broquet affirme que cela rend la tâche difficile, car le public apporte de l’énergie et offre un certain retour sur la musique. DJ Danoki a toutefois déjà proposé des performances sur internet pendant la période de semi-confinement. /mle