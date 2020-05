Prochaine Braderie de Porrentruy en 2022

La 38e édition de la Braderie de Porrentruy se déroulera en 2022 et non pas en 2021. Le comité d’organisation a pris cette décision qui a été annoncée ce vendredi. La manifestation devait initialement se tenir en août 2020 mais elle avait d’ores et déjà été annulée en raison de la crise du covid-19. Les organisateurs ont finalement choisir de la décaler de deux ans et non pas d’une année.

Plusieurs éléments ont été pris en compte par le comité de la Braderie de Porrentruy. C’est tout d’abord la solidarité et le désir de ne pas entrer en conflit avec nombreuses autres manifestations et fêtes de villages qui ont lieu entre juin et septembre. Autre aspect mis en avant : la tenue, en 2021 de la Braderie de Moutier. Les organisateurs de la manifestation bruntrutaine invoquent également le fait que les artistes et les forains remplissent leur planning de plus en plus rapidement et ont pris déjà des réservations pour leur saison 2021. Un dernier point a joué un rôle, soit le souci de boucler les budgets en cas de braderie deux années de suite qui reste important. Les organisateurs de la manifestation parlent ainsi d’une décision « triste et difficile » mais qui doit permettre de garantir un événement de qualité, à la hauteur des années précédentes. La prochaine Braderie de Porrentruy aura donc lieu les 26,27 et 28 août 2022. /comm-fco