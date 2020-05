Les Suisses dévoilent leur logement idéal

Une maison, un jardin, et le tout à la campagne. Voici à quoi ressemble le logement idéal pour une majorité de Suisses en 2020. C’est une étude parue récemment qui le dit. Elle a été menée en décembre 2019 par Moneypark, en collaboration avec Helvetia assurances et alaCasa.ch auprès de 1000 personnes qui vivent actuellement en Suisse.





Un endroit calme et à la campagne

Une maison individuelle, indépendante, au calme et bien desservie par les transports publics, et le tout dans un cadre verdoyant. C’est à ça qu’aspirent près d’un Suisse sur deux selon l’étude. Ce type de logement intéresse particulièrement les jeunes et les locataires. Un attrait pour la campagne qui pourrait encore s’amplifier en raison de la crise du coronavirus, survenue après le sondage.

Cette image idyllique de la propriété, beaucoup en rêvent. Selon l’étude, plus de la moitié des a l’intention d’acquérir un bien immobilier. Un souhait que l’on retrouve principalement chez les locataires, mais pas seulement, puisqu’un propriétaire sur trois prévoit également d’acheter un bien supplémentaire.

En revanche, la réalité montre que ce rêve n’est pas à la portée de tous. Budget limité, offre insuffisante ou situation familiale incompatible, 40% des sondés ont confié se contenter d’un appartement ou d’une maison mitoyenne, faute de mieux.

De plus, l'étude révèle également que trouver le logement idéal prend du temps. Seule une personne sur cinq trouve le bien qu'elle recherche en trois mois. 39% cherchent plus d'un an et 12% pendant plus de trois ans. /comm-tna