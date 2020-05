Panne de courant en Ajoie

Une coupure de courant affecte l'Ajoie. Samedi matin, plusieurs communes ont été privées d'électricité. Selon BKW, la panne est survenue vers 6h30 et a touché plusieurs localités entre Courtemaîche et Vendlincourt. Plus de 600 foyers ont été privés d'électricité. La situation est en cours de rétablissement. A 9h30, une vingtaine de clients étaient encore plongés dans le noir. Selon BKW, le problème devrait être résolu durant la matinée.

Cette panne, dont l'origine n'est pas encore connue, a également affecté le réseau téléphonique selon la police cantonale jurassienne. /tna