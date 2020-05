Deux accidents, trois motards blessés

Le dimanche après-midi de Pentecôte a été marqué par deux accidents qui ont fait trois blessés dans le Jura. Les faits se sont déroulés dans le secteur des Rangiers. Le premier accident a impliqué deux motards au lieu-dit « Le Petit Susten », entre St-Ursanne et Les Rangiers. Un motocycliste qui se trouvait sur une place d’évitement a percuté un autre motard au moment de s’engager sur la route. Les deux pilotes ont chuté et ont été blessés. L’un d’eux a été pris en charge par un hélicoptère de la Rega et a été héliporté à Bâle. L’autre motard a été conduit en ambulance à l’Hôpital du Jura, à Delémont.

Le second accident a eu lieu entre La Caquerelle et l’ancien emplacement de la sentinelle des Rangiers. Un automobiliste s’est déporté sur la gauche sur une portion rectiligne et a percuté une moto qui arrivait correctement en sens inverse. Le pilote du deux-roues a été projeté plusieurs mètres en contrebas de la route. Blessé, il a été conduit en ambulance à l’Hôpital du Jura, à Delémont. Six hommes du SIS La Baroche ont également été sollicités pour évacuer le motocycliste. /comm-fco