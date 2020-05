Retour attendu des offices religieux

C'est un retour particulier mais attendu. Les rassemblements religieux sont à nouveau autorisés en Suisse depuis jeudi dernier. Un événement attendu par de nombreux chrétiens dans le pays en ce week-end de Pentecôte. A Delémont, une centaine de personnes ont assisté à la messe dimanche matin à l’église Saint-Marcel. Mais l'atmosphère était un peu particulière. A l'entrée, ce n'était pas de l'eau bénite, mais du spray désinfectant qui attendait les mains des fidèles. A l'intérieur du bâtiment, une personne se chargeait de les guider là où il reste des places. Et des bandes jaunes collées au sol servaient de repères afin de maintenir les distances sociales. L'église peut accueillir environ 500 personnes en temps normal. Mais à cause des mesures sanitaires, il n'y a plus de place que pour environ 125 personnes. Dimanche matin, la limite n'a tout juste pas été atteinte, tout le monde a pu entrer. Thomas Nagy a assisté à la célébration :