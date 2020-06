Record battu derrière les platines

Un pari réussi pour un DJ jurassien. Daniel Broquet alias DJ Danoki a battu lundi le record du monde du plus long set live à fin caritative. Le Jurassien a mixé de la musique derrière les platines durant 32 heures ! Le précédent record était fixé à 31 heures et 8 minutes et était détenu par un DJ de Lille. Le Jurassien a réalisé son exploit entre dimanche et lundi à l’Atlantide Club à Porrentruy. La performance de DJ Danoki a été effectuée sans public mais elle a pu être suivie en direct sur les plateformes Youtube et Switch. Près de 5'000 vues ont été enregistrées. Le Jurassien a également pu compter sur le soutien d’une petite équipe qui a assuré la logistique et qui lui a amené de quoi boire et manger durant son défi. François Comte a recueilli les impressions de DJ Danoki lundi matin après déjà près de 22 heures d’effort :