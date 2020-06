Une campagne de prévention contre les orages

« Ne vous laissez pas surprendre » : tel est le message que les Etablissements cantonaux d’assurance (ECA) envoient à la population des cantons du Jura, Neuchâtel, Vaud et Fribourg. Une campagne diffusée sous divers supports pour inviter le public à se préparer et se protéger des orages d’été, qui font des dégâts chaque année. Dans un communiqué publié lundi, les ECA révèlent que ces tempêtes leur ont coûté plus de 100 millions de francs de rénovations ces dernières années.

Quelques conseils...

La campagne sera diffusée durant tout le mois de juin, et dispensera des conseils, notamment en matière de prévention. Les ECA incitent donc la population à nettoyer les gouttières, chéneaux et les grilles d’écoulement aux abords des bâtiments, mais aussi à entretenir les arbres proches des maisons. Elles conseillent aussi d’éviter d’entreposer des objets auxquels on tient au sous-sol. Lors d’une tempête, les matériels extérieurs doivent être arrimés, les portes et fenêtres fermées, les stores et toiles de tente remontés. Il s’agit également de rester à l’abri et en lieu sûr. Les ECA préconisent encore de télécharger l’application alarme-meteo.ch pour être averti des risques de tempêtes. /comm-cto