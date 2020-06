Pistes cyclables : bon réseau jurassien, à finaliser

Projets dans les trois districts

Si les grands axes sont opérationnels et sécurisés, le réseau jurassien est à finaliser. La liaisonsera par exemple terminée d’ici le début des vacances d’été. En Ajoie, on planche encore sur les trajetset, en bonne voie, mais qui se heurtent à des études géologiques ou à une réfection nécessaire des berges de l’Allaine. Le canton travaille aussi avec la France sur une liaison. En ligne de mire : la connexion du Jura avec l’Eurovélo 6, soit le fameux itinéraire cyclable entre Nantes et Budapest. Des prochaines études vont concerner la liaison. Il manque donc 1,5 km pour relier Porrentruy et Réclère sur un tracé totalement hors trafic routier. Le projetdoit aussi être relancé.

Dans les Franches-Montagnes, des discussions sont en cours pour le tracé Les Breuleux-Le Cerneux-Veusil, avec l’objectif de sortir les cyclistes de la route cantonale entre Les Breuleux et La Ferrière. La balle est aujourd’hui dans le camp du canton de Berne.

Dans le district de Delémont, on étudie à Bassecourt une connexion de l’itinéraire arrivant de Glovelier. Un tracé sécurisé doit voir le jour l’an prochain. On notera encore que différents projets sont à l’étude au sein de l’Agglomération de Delémont, dans la capitale même – en collaboration avec la commune – mais aussi du côté de Courroux, Courtételle, Châtillon et Rossemaison.





Des obstacles à surmonter

Tout ne va toutefois pas tout seul dans la réalisation de pistes cyclables. Il faut discuter, négocier et parfois trouver des alternatives aux tracés prévus. Denis Barthoulot :