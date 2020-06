Trois jours pour des récoltes extraordinaires de denrées alimentaires

La courbe des infections au coronavirus décline en Suisse, mais celle de la précarité progresse. La situation a poussé Jean-Marc Richard et Anouk Wehrli, qui sont en charge de l’émission Chacun pour tous sur la RTS, à lancer un projet inédit en Suisse romande. Intitulée « Caddies pour tous », l’action a pour but de mettre sur pied trois journées de récolte de denrées alimentaires de première nécessité et de produits d’hygiène de base. Elle aura lieu de jeudi à samedi.

Dans le Jura, les Cartons du cœur participent à l’opération. Ils s’occuperont de la récolte des aliments dans plusieurs magasins et dans les locaux de l'association à Delémont et Porrentruy. Comme ailleurs en Suisse, le vice-président de l’antenne de la capitale jurassienne, David Berthoud, a constaté une augmentation des demandes d’aide. Il appelle donc les Jurassiens à la solidarité.