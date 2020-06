A vos maillots de bain !

Les amateurs de natation ou les enfants qui adorent barboter peuvent se réjouir : les piscines de la région s’apprêtent à rouvrir leurs portes. Cela leur a été permis par le Conseil fédéral qui a toutefois émis plusieurs recommandations. Les responsables se préparent à faire respecter autant que possible la distanciation sociale et l’hygiène dans les bassins et à côté. Ils en appellent au bon sens de chacun. Les personnes qui présentent des symptôme du coronavirus sont appelées à rester à la maison.





Ticket d’entrée à conserver à Delémont

La piscine extérieure de Delémont pourra accueillir jusqu’à 1'200 personnes simultanément. Le ticket fera foi pour le comptage à l’entrée et à la sortie. Les utilisateurs sont donc priés de le conserver. Les bassins en plein air seront ouverts quotidiennement de 9h à 21h, en tout cas jusqu’à fin juillet. La piscine couverte rouvre également dans la capitale jurassienne, d’après les autorités. Elle sera accessible jusqu’à mi-août de 9h à 16h (10h-16h le mardi). Les ouvertures matinales à 7h seront à nouveaux disponibles dès septembre. Sa capacité d’accueil maximale se montera à 70 personnes en même temps.





Logistique importante à Porrentruy

La piscine municipale de Porrentruy rouvrira également lundi. La limite d’utilisateurs se monte à 1'000 personnes, toujours en fonction de la superficie du site. Les horaires sont les suivants : de 9h à 19h30 jusqu’à fin juin, de 9h à 20h dès juillet et de 13h à 15h en cas de mauvais temps. Compte tenu des travaux importants réalisés à la patinoire, les baigneurs sont appelés à utiliser la mobilité douce pour rejoindre la piscine extérieure. Les personnes qui arrivent en voiture devront parquer au Voyeboeuf, puis utiliser un petit chemin spécialement aménagé.





Les feux au vert à Moutier aussi

Les responsables de la piscine prévôtoise ont également pris la décision de rouvrir lundi. Ils compteront également les entrées et les sorties, l'affluence maximale étant limitée à 1'460 personnes. La piscine de Moutier sera ouverte tous les jours de 9h à 20h jusqu'au 13 septembre.





Bien-être à Saignelégier et Boncourt

La piscine et l’espace wellness du Centre de Loisirs à Saignelégier seront à nouveau accessibles dès ce samedi. Le wellness et la piscine pourront accueillir autant de personnes que d’habitude, d'après les responsables. Des limitations seront toutefois en vigueur pour certaines installations. Les horaires seront inchangés par rapport à d’habitude.

L’établissement « Piscine & Wellness Les Hémionées » à Boncourt rouvrira aussi ses portes ce samedi. Des mesures sanitaires ont toutefois été mises en place. L’utilisation du jacuzzi et du wellness sera limitée dans le temps. Par ailleurs, les horaires d’ouverture ont été quelque peu modifiés : les mardis et jeudis de 8h à 11h, puis de 12h à 20h, les mercredis de 7h30 à 10h, et de 12h à 18h, et les week-ends et jours fériés de 9h à 12 h et de 14h à 18h. /comm-mle+cto